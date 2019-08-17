Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 17.08.2019 18:25
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 18:46

canıyla uğraşırken yine yıllık izne çıktı

Şehirde etkili olurken, birçok yeri su bastı. Unkapanı’nda bir vatandaş nedeniyle can verdi. Tüm bunlar yaşanırken, ’li Başkanı yine yıllık izne çıktı!.. İmamoğlu’nun yerine yine İBB Meclis Üyesi Hüseyin Aksu’nun bakacağı öğrenildi.

Günlerdir sağanak uyarısı yapılan İstanbul'da bugün yağış etkili oldu. Şehirde birçok yer sular altında kalırken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun birkaç gün önce gezip "Acil düzenleme" yapılacağını söylediği Beyazıt ve çevresi felaketi yaşadı. Beyazıt'ta birçok yer sular altında kaldı, Kapalı Çarşı'yı su bastı, Eminönü'nde birçok yer sular altında kaldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel Haberleriİstanbul canıyla uğraşırken Ekrem İmamoğlu yine yıllık izne çıktı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri