Günlerdir sağanak uyarısı yapılan İstanbul'da bugün yağış etkili oldu. Şehirde birçok yer sular altında kalırken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun birkaç gün önce gezip "Acil düzenleme" yapılacağını söylediği Beyazıt ve çevresi felaketi yaşadı. Beyazıt'ta birçok yer sular altında kaldı, Kapalı Çarşı'yı su bastı, Eminönü'nde birçok yer sular altında kaldı.