Ekrem İmamoğlu ‘Bir saniye vaktimiz yok’ demişti… Koltuğa bir ay oturmadan bakın nerede ortaya çıktı!
Yenilenen İstanbulseçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, seçim kampanyasında sık sık "çok çalışacağız" vurgusu yapmış olmasına rağmen mazbatasını aldıktan sonra henüz 1 ay bile oturmadığı koltuğunu vekiline devrederek 7 günlüğüne ailesi ile Bodrum'a tatile gitti. Bodrum'da konserlere gidip en önden keyif yapan Ekrem İmamoğlu, gündüzleri Bitez'de beach'lerde midye dolma keyfi yaptı.
Bodrum'da konserlere gidip en önden keyif yapan Ekrem İmamoğlu, gündüzleri Bitez'de beach'lerde midye dolma keyfi yaptı.
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