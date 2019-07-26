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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 19:11

‘Bir saniye vaktimiz yok’ demişti… Koltuğa bir ay oturmadan bakın nerede ortaya çıktı!

Yenilenen leri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen , seçim kampanyasında sık sık "çok çalışacağız" vurgusu yapmış olmasına rağmen mazbatasını aldıktan sonra henüz 1 ay bile oturmadığı koltuğunu vekiline devrederek 7 günlüğüne ailesi ile 'a tatile gitti. Bodrum'da konserlere gidip en önden keyif yapan Ekrem İmamoğlu, gündüzleri Bitez'de beach'lerde midye dolma keyfi yaptı.

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