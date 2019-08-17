CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu burada kullandığı ifadelerle ülke gündeminde ne derece uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'nin Barbaros, Yavuz, Fatih, Piri Reis arama, sondaj ve sismik gemileri ile dünyayı karşısına alarak Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetlerden bihaber olan Kılıçdaroğlu, skandal ötesi ifadeler kullandı.

"NEDEN TÜRKİYE YOK?"

Savaş gemileri ve uçaklarının eşliğinde yürütülen faaliyetlerle ilgili Türkiye'yi hedef alan CHP lideri şu ifadeleri kullandı.

"Doğu Akdeniz'de zengin petrol var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok? Başarılı dış politika, niye yok, hangi gerekçelerle yok orada?"

3 GEMİMİZ ORADA

İlk olarak Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi Nisan 2017'de Doğu Akdeniz'e gönderen Türkiye 2019'un başından itibaren bölgedeki faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Türkiye ilk sondaj gemisi Fatih'i geçen mayıs ayının başında adanın batısına gönderdi.

Bundan sonra ikinci hamle Haziran ayının sonunda Yavuz Sondaj gemisinin gönderilmesiyle geldi.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı yaptırım uygulama kararını vermesini ardından ise Oruç Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz'e doğru yola çıktı.