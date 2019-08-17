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  • 17.08.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 18:15

; 'de savaşıyor, Kemal Kemal uyuyor! İşte bu yüzden lider olamıyorsun KK!

'nin 'deki faaliyetlerinden bihaber olan lideri Kemal , "Doğu Akdeniz'de zengin var, doğalgaz yatakları var. Amerika orada, orada, orada, orada, orada, peki Türkiye neden yok?" diyerek ülkenin politikasından ne derece uzak olduğunu gözler önüne serdi. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Doğu Akdeniz politikasını eleştirse de, bölgede 3 gemiyle önemli çalışmalar yapılıyor.

İşte bu yüzden lider olamıyorsun KK! Ülkesinden bihaber

Genel Başkanı Kemal , 'de partisinin il başkanları toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu burada kullandığı ifadelerle ülke gündeminde ne derece uzak olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

'nin Barbaros, Yavuz, Fatih, arama, sondaj ve sismik gemileri ile dünyayı karşısına alarak 'de yürüttüğü faaliyetlerden bihaber olan Kılıçdaroğlu, skandal ötesi ifadeler kullandı.

"NEDEN TÜRKİYE YOK?"
Savaş gemileri ve uçaklarının eşliğinde yürütülen faaliyetlerle ilgili Türkiye'yi hedef alan CHP lideri şu ifadeleri kullandı.

"Doğu Akdeniz'de zengin var. Doğal gaz yatakları var. Amerika orada, orada, orada, orada, orada, hepsi orada. Bir tek devlet yok, Türkiye. Niye yok? Başarılı dış politika, niye yok, hangi gerekçelerle yok orada?"

3 GEMİMİZ ORADA
İlk olarak sismik arama gemisi Nisan 2017'de Doğu Akdeniz'e gönderen Türkiye 2019'un başından itibaren bölgedeki faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Türkiye ilk sondaj gemisi Fatih'i geçen mayıs ayının başında adanın batısına gönderdi.

Bundan sonra ikinci hamle Haziran ayının sonunda Yavuz Sondaj gemisinin gönderilmesiyle geldi.

Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı yaptırım uygulama kararını vermesini ardından ise Oruç Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz'e doğru yola çıktı.

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