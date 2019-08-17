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  • 17.08.2019 18:35
  • Son Güncelleme: 17.08.2019 19:01

'li vekillerden 'da 'yi şikayet etti

Mardin Milletvekili Ebru Günay, 'deki Kürt toplumunun "soykırım riski" ile karşı karşıya olduğunu ileri sürdü. HDP'li milletvekilleri, 'da bir araya geldikleri çevrelere Türkiye'yi şikayet ederek soykırım riski suçlamasında bulundu.

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ziyareti kapsamında Arjantin'e gelen Günay ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, yerel basına açıklamalarda bulundu.

Günay, "Infobae" isimli haber sitesine verdiği röportajda, "Bugün Türkiye'deki azınlıklar içinde durumu en ciddi olan Kürtlerdir. Her Kürt aile, bir yakınının öldürülmesi veya hapsedilmesinden endişeli. Uluslararası toplumun Kürtlere karşı işlenen suçlara göz yummamasını bekliyoruz. Soykırım tehdidi altında bir topluluk var." iddiasında bulundu.

'nin güvenliği için 'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı düzenlediği askeri operasyonların bütün ülkeyi etkileyeceğini iddia eden Günay, Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın "savaşı ve katliamı meşrulaştırdığını" ileri sürerek ise haddini ştı.

Birleşmiş Milletler veya gibi kurumlarca gerçekliği kabul edilmemiş sözde Ermeni soykırımının bilimsel olarak kanıtlandığını iddia eden Paylan, ın yaşandığı ortamın bugün Türkiye'de mevcut olduğunu ileri sürdü.

Paylan, şöyle devam etti:
"Bu durum bugün tekrar ediyor, biz soykırımın tekrar etmesi korkusunu hala yaşıyoruz. Bir devlet başkanı, insanlığa karşı işlenmiş bir suçta bilimsel bir kararı reddediyorsa bu, onun bu suçu tekrar etmesinin bir göstergesidir."

SKANDAL İDDİA
HDP'li vekiller, ziyarette görüştükleri sendika ve azınlık gruplarının temsilcilerine, Türkiye'de ekonomik ve siyasi kriz olduğunu ileri sürerek, Türkiye'nin Kürt toplumuna karşı savaş açtığını iddia etti.

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