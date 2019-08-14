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  • Son Güncelleme: 14.08.2019 16:55

çalışmaları devam ediyor! Türk ve askeri heyetleri Akçakale'de buluşacak

7. Kolordu Komutanı Korgeneral ve beraberindeki askeri heyet, görüşmelerde bulunmak üzere 'nın Akçakale ilçesine geldi.

Çalışmalar devam ediyor! Heyetler Akçakale'de buluşacak

ve beraberindeki askeri heyetin bulunduğu konvoy, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ilçe merkezindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.

Heyetin, ye yönelik kurulması amacıyla 3. Hudut Alay Komutanlığında çalışmalarını sürdüren 6 kişilik heyetiyle görüşmelerde bulunması bekleniyor.

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