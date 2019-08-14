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  • Son Güncelleme: 14.08.2019 17:24

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü

Son dakika haberine göre Başkan ve ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'dan bayram tebriği

Başkan , Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı ERD ve Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo görüşmede karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundular.

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