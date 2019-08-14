Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı ERD ve Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo görüşmede karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundular.