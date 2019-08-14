Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı ERD ve Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo görüşmede karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundular.
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Widodo ile telefonda görüştü
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Jako Widodo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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