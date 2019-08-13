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  • Son Güncelleme: 14.08.2019 07:46

Ve harekete geçti! lar bölgeye gönderildi

ve yetkililerinin kurulmasına yönelik çalışmaları yürüttüğü 'nın Akçakale ilçesine, sevkiyatı sürüyor.

Ve TSK harekete geçti! Bölgeye gönderildiler

'nın sınırında bulunan Akçakale ilçesine, sevkiyatı sürüyor.

Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgeye ilişkin ve yetkililerinin kurulmasına yönelik çalışmaları yürüttüğü Akçakale'ye, gece saatlerinde askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Gece saatlerinde güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa yönünden ilçeye gelen zırhlı araçların, Akçakale'nin Suriye sınırında konuşlandırılacağı belirtildi.

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