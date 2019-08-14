Başkan Erdoğan'ın ‘Zaferler ayı’ programı yoğun geçecek

Yerel seçimlerin ardından ilk teşekkür ziyaretini hafta sonu baba ocağı Rize'ye yapacak olan Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlamaları için 26 Ağustos'ta Ahlat ve Malazgirt'te olacak. Erdoğan'ın, MHP lideri Devlet Bahçeli ile katılacağı kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada, geçtiğimiz yıl yapılması için talimat verdiği 'Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ndeki inşaat çalışmalarını da incelemesi bekleniyor. Erdoğan, daha sonra Muş'un Malazgirt ilçesine geçecek. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlamalarına katılacak. Erdoğan'ın Ahlat ve Malazgirt konuşmalarında 'birlik ve beraberlik mesajları' vermesi planlanıyor.





ZAFER BULUŞMASI

Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünde ise ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Daha sonra Beştepe'de yabancı misyon şefleri ve devlet erkanının tebriklerini kabul edecek. Erdoğan'ın 30 Ağustos akşamı ise Beştepe'de başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere siyaset, iş, spor, sanat camiasından isimlerin davet edileceği geniş katılımlı bir resepsiyon vermesi planlanıyor. Erdoğan, Kurban Bayramı için yayımladığı mesajda ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu söyleyerek, "İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz" demişti.