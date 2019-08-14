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  • Son Güncelleme: 14.08.2019 08:19

Başkan Erdoğan'ın ‘Zaferler ayı’ programı yoğun geçecek

Ağustos ayının Türk tarihinde ‘zaferler ayı’ olduğunu söyleyen Tayyip Erdoğan ’ta ’nin 948. yıldönümü kutlamalarına katılacak, ’nın 97. yıldönümünde de Beştepe’de geniş katılımlı bir resepsiyon verecek.

‘Zaferler ayı’na yoğun program

Yerel seçimlerin ardından ilk teşekkür ziyaretini hafta sonu baba ocağı 'ye yapacak olan Erdoğan, 'nin 948. yıldönümü kutlamaları için 'ta Ahlat ve Malazgirt'te olacak. Erdoğan'ın, lideri ile katılacağı kutlamalar çerçevesinde ilk olarak Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etmesi planlanıyor. Erdoğan'ın burada, geçtiğimiz yıl yapılması için talimat verdiği 'Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ndeki inşaat çalışmalarını da incelemesi bekleniyor. Erdoğan, daha sonra Muş'un Malazgirt ilçesine geçecek. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda incelemelerde bulunacak olan Cumhurbaşkanı, Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlamalarına katılacak. Erdoğan'ın Ahlat ve Malazgirt konuşmalarında 'birlik ve beraberlik mesajları' vermesi planlanıyor.

ZAFER BULUŞMASI
Erdoğan, 'nın 97. yıldönümünde ise ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret edecek. Daha sonra Beştepe'de yabancı misyon şefleri ve devlet erkanının tebriklerini kabul edecek. Erdoğan'ın 30 Ağustos akşamı ise Beştepe'de başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere siyaset, iş, spor, sanat camiasından isimlerin davet edileceği geniş katılımlı bir resepsiyon vermesi planlanıyor. Erdoğan, Kurban Bayramı için yayımladığı mesajda ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu söyleyerek, "İnşallah bu ağustosta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz" demişti.

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