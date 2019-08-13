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  • 13.08.2019 21:02
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 21:11

halinde ucuza satmamak için kasa kasa i çöpe döktüler

halinde çekilen görüntülerde, tarladan alınmış, nakliyesi ödenmiş ama istenen fiyat karşılanmayınca çöpe dökülen ler var. Vatandaşlar üzerinden tepki gösterdi.

halinde çekilen görüntülerde, tarladan alınmış, nakliyesi ödenmiş ama istenen fiyat karşılanmayınca çöpe dökülen ler var.

Havaların ısınmasıyla birlikte ürünler artarken, fiyatlar dibe çakıldı. Pazarcılar, halka ucuza satmak yerine düzeni bozmamak adına domatesleri çöpe dökmeyi tercih ediyorlar.

Görüntülere dan tepki yağdı. Birçok kullanıcı, "üreticiye ve halka ihanet ediyorsunuz" yorumunda bulundu.

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