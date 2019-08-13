Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 13.08.2019 08:45
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 08:50

'li belediyelerden kurban karşıtı kampanyaya destek

Avrupa, ve dünyanın çeşitli yerlerinden İslam düşmanı gruplar, Müslümanların 'nı hedef alarak "kurban yasaklansın" kampanyalarına başladılar. Kurban düşmanlığı sınırlı kalmadı. 'li bazı belediyeler, hesaplarıdan yaptıkları paylaşımlarla İslam düşmanı kampanyaya destek verdi.

Dünyanın dört bir yanından islam düşmanı gruplar Müslümanların 'nı hedef alarak "kurban yasaklansın" kampanyası başlattılar.

İslam düşmanı çirkin kampanya sınırlı kalmadı. 'li Datça ve Borçka Belediyelerinin hesapları, Kurban Bayramı ile alay eden paylaşımlar yaptı.

'nın Datça ve 'in Borçka ilçelerinin CHP'li belediyelerine ait Twitter hesapları üzerinden yapılan paylaşımlarda, Kurban Bayramı ile alay edilen ve bayramda kurban kesmeyi "vahşi" bir davranış olarak gösteren görsellere yer verildi.

İki ilçe belediyesinin yaptığı paylaşımlar sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

Kullanıcılar, belediyelere ait sosyal medya hesaplarının yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriCHP'li belediyelerden kurban karşıtı kampanyaya destek
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri