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  • Son Güncelleme: 12.08.2019 18:07

sınırında inceleme

'nın Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na gelen 'li askerler, beraberindeki Türk askerleri ile sınır hattında incelemede bulundu. İncelemenin ardından askerler, yeniden alaya döndü.

Suriye sınırında inceleme

Müşterek Harekat Merkezi için 'ya gelen 'li askerler, ​beraberindeki Türk askerleri ile sınır hattında incelemede bulundu. İncelemenin ardından askerler, yeniden alaya döndü.

MSB'DEN İLK AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığınca, 'de oluşturulacak Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları kapsamında ön hazırlık için 6 kişilik ABD heyetinin Şanlıurfa'ya ulaştığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulması için çalışmaların başladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda ön hazırlık maksadıyla 6 kişilik ABD heyeti Şanlıurfa'ya ulaşmıştır. Harekat Merkezi'nin önümüzdeki günlerde faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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