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  • 12.08.2019 13:56
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 14:39

Müşterek Harekat Merkezi için 'li askerler Şanlıurfa'da

haberine göre Şanlıurfa'da ile Türkiye arasında varılan mutabakat sonrası kurulan 'Müşterek Harekat Merkezi'nde görevlendirilecek ilk Amerikalı askerler kente ulaştı.

ABD'li askerler Harekat Merkezi için Türkiye'de

ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihlerini arasında düzenlenen toplantılarda 'de oluşturulması planlanan nin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle hareket ederek merkeze ulaştı.

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