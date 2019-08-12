Son dakika: Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Başkan Erdoğan, Kurban Bayramı nedeniyle Malezya Başbakanı Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ve Kazakistan kurucu Cumhurbaşkanı ile görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Erdoğan ve liderlerin karşılıklı bayram tebriğinde bulundukları kaydedildi.