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  • Son Güncelleme: 12.08.2019 22:41

Son dakika: Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Başkan , nedeniyle , Devlet Başkanı Abbas, ve kurucu Cumhurbaşkanı ile görüştü.

Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Başkan Erdoğan, nedeniyle , Devlet Başkanı Abbas, ve kurucu Cumhurbaşkanı ile görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Erdoğan ve liderlerin karşılıklı bayram tebriğinde bulundukları kaydedildi.

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