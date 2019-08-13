

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, sürpriz yaparak telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'deki bayramlaşmaya telefonla bağlandı ve parti teşkilatının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Erdoğan, şunları söyledi: Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Rabbim nice bayramlara bizleri hayırlısıyla kavuştursun. Kurban Bayramı'nın bizim için anlamı çok önemli. Gerek babalar için gerek evlatlar için bu kadar önemli bir bayramı Rabbim bizlere tekrar yaşattığı için ne kadar şükretsek az. Bu bayram vesilesiyle birliğimizin, beraberliğimizin daim olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Birçok ayrılıklar, şunlar bunlar vesaire gibi kampanyalar içerisine girenler olabilir. Ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Unutmayın, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Kardeşliğimizi biz böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz.Bütün bu kongrelerle beraber bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e böyle hazırlanacağız.Başkan Erdoğan, Sarıeroğlu'nun telefonu aracılığıyla partililere mesaj verdi.