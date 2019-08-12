Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.08.2019 18:20
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 18:27

Başkan Erdoğan'ın bayram sonrası ziyaret edeceği ilk il belli oldu

Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, " son AK Parti Grup Toplantısında bölgelerini ziyaret edeceğini söylemişti. İlk programı Rize gözüküyor." dedi.

İşte Başkan'ın bayram sonrası ziyaret edeceği ilk il

Genel Başkan Yardımcısı , Başkan 'ın, Rize ziyaretini bayramın ardından gerçekleştireceğini belirterek, " son AK Parti Grup Toplantısında bölgelerini ziyaret edeceğini söylemişti. İlk programı Rize gözüküyor." dedi.

Yazıcı, Rize Valiliği ile Belediye Başkanlığınca 15 Temmuz Demokrasi ve 'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Vatandaşlarla bayramlaşan Yazıcı, çocuklara harçlık verdi. Yazıcı, daha sonra vatandaşlara pilav ve kavurma ikram etti.

Yazıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramların önemine işaret etti. 'nın farklı bir özelliği olduğunu ifade eden Yazıcı, "Değerler itibarıyla Kurban Bayramı'nın insanlar üzerinde etkisi çok fazla. Sosyal etkisi, yardımlaşma ve toplumsal dayanışması var. Bayram, kardeşliğimizin pekişmesine çok güçlü katkı sağlar." diye konuştu.

"SEÇİM TEŞEKKÜRÜ YAPACAK"
Yazıcı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile dün akşam telefonla bayramlaştığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız son AK Parti Grup Toplantısı'nda seçim bölgelerini ziyaret edeceğini söylemişti. İlk programı Rize gözüküyor. Kendilerine de dün akşam sordum. Rize ziyaretini bayramın peşinden gerçekleştirecek. Herhangi bir aksilik çıkmazsa Cumhurbaşkanımız Rize'ye gelecek. Hem hemşehrileriyle yakından buluşacak hem de seçim teşekkürü yapacak."

Başkan Erdoğan'ın, Rize'de bazı önemli açılışlar yapacağını aktaran Yazıcı, "Bunlardan birisi İyidere ilçesinde bulunan ÇAYKUR çay paketleme fabrikası. Bunun yanında Güneysu ilçesinde yapılan üniversite lojmanları. Başka açılışlar da olacak ve bunları gerçekleştirecek." dedi.

Programa, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize milletvekilleri ve Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Rize Baro Başkanı Ümit Peçe, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'ın bayram sonrası ziyaret edeceği ilk il belli oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri