Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazının ardından açıklamalarda bulundu. Oktay, Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

ÇALIŞMALARIMIZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

"Türkiye güzel günler geçiriyor." dedi. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili, "Çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek." dedi ve yaşanan gerilimle ilgili "Biz her zaman zeytin dalı uzatıyoruz." şeklinde konuştu.

ÇOK KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YAPTIK

(Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili düzenleme) Sayın Cumhurbaşkanımızın da grup toplantısından sonra yaptığı açıklamadan sonra yaptığımız bir birinci yıl değerlendirme çalışmalarıydı. Çok kapsamlı bir çalışma yaptık. Bu vesiyle yasama, yargı ve yürütmenin tüm organları merkez ve yerel olarak da çok ciddi bir değerlendirmeyle bir yılın muhasebesini yapmış olduk." dedi.