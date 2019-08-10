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  • Son Güncelleme: 11.08.2019 07:29

Bayramda a dikkat! Günde ortalama 5 milyon çöpe atılıyor

Kurban Bayramı öncesi ına karşı uyarılarda bulunan Tüm Genel Başkan Yardımcısı , ülkemizde günlük ortalama 4 milyon 900 bin ekmeğin çöpe atıldığının altını çizdi.

Bayramda ekmek israfına dikkat

Tüm Genel Başkan Yardımcısı , Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun () araştırmalarına göre Türkiye'de bir yıl içinde ortalama 1 milyar 700 milyon ekmeğin çöpe atıldığını söyledi.

Ülkemizde günlük ortalama 4 milyon 900 bin ekmeğin çöpe atıldığının altının çizen Düzgün, bayram süresi boyunca nöbetçi fırınlar vasıtasıyla halkın ihtiyacının karşılanacağını kaydederek "Bayram günlerinde ekmeklerimizi çok daha fazla ediyoruz. Bayramın birinci gününden itibaren son gününe kadar nöbetçi fırınlarımız var. Bu durumda halkımızın özellikle israf konusuna dikkat etmesini özellikle rica ediyorum" dedi.

EKMEK İSRAFI İÇİN KAMU SPOTLARI OLUŞTURULMALI
Ekmek israfının Türkiye'de çözülmesi gereken sorunların başında yer aldığını dile getiren Düzgün, gıda israfını en aza indirmek için okullarda veya ülke genelinde kampanyalar yapılarak kamu spotları oluşturulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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