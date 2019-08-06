Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni hamle

Bölgede bulunan Yavuz sondaj gemisi, Kapraz açıklarında sondaj çalışmalarına başladı. Yavuz'un 1 aya yakın bu bölgede çalışma yapacak.

Önümüzdeki günlerde Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin de Doğu Akdeniz'e geçerek Barbaros'a sismik araştırmalar konusunda destek olacağı açıklandı.

Gerilimin hat safhada olduğu Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma gemilerinin güvenlik ve korumasını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üstleniyor. Bölgede savaş gemileri ve SAT komandolarının yanı sıra insansız hava aracı (İHA) da bulunuyor. Ayrıca bölgede F-16 uçakları zaman zaman güven uçuşları gerçekleştiriyor.