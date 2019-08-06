Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 06.08.2019 09:32
  • Son Güncelleme: 06.08.2019 09:32

'den 'de yeni hamle

'de uluslararası hak ve menfaatlerini savunan , bölgedeki çıkarlarından vazgeçmiyor. Bölgede doğalgaz arama faaliyetlerini 4 gemiyle sürdüren Türkiye'den yeni bir hamle daha geldi. Yavuz Sondaj Gemisi Karpaz’da çalışmaya başladı.

Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni hamle

Bölgede bulunan Yavuz sondaj gemisi, Kapraz açıklarında sondaj çalışmalarına başladı. Yavuz'un 1 aya yakın bu bölgede çalışma yapacak.

Önümüzdeki günlerde Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin de 'e geçerek Barbaros'a sismik araştırmalar konusunda destek olacağı açıklandı.

Gerilimin hat safhada olduğu Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma gemilerinin güvenlik ve korumasını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üstleniyor. Bölgede savaş gemileri ve SAT komandolarının yanı sıra insansız hava aracı (İHA) da bulunuyor. Ayrıca bölgede F-16 uçakları zaman zaman güven uçuşları gerçekleştiriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriTürkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni hamle
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri