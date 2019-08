Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türk diplomasisi dünyada bir markadır. Bugün artık dünya bir gül bahçesi değil. 31 büyükelçiliğimiz açlık kuraklık bölgesinde görev yapmakta. Suriye'de barış umudunu ayakta tutan Astana süreci Türk diplomasisinin masada etkin olduğunun güzel bir örneği.

''GÜÇLÜ EKONOMİ GÜÇLÜ DIŞ POLİTİKA DEMEKTİR''

İslam karşıtlığının da bir insanlık suçu olduğunu kabul ettirdik. Güçlü ekonomi güçlü dış politika demektir. FETÖ'cüleri bünyemizden arındırdıktan sonra güçlendik. Geleneksel diplomasisinin çok ötesine geçtik. Büyükelçilerimiz her alanda milli amaçların hizmetinde. Cumhuriyet tarihinin en çetin dönemlerinden birindeyiz. Önümüzdeki birkaç yıl her anlamda çok önemlidir.''



KIBRIS MİLLİ DAVAMIZDIR

Her fırsatta KKTC'nin ve KKTC halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz.