MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı namazı çıkışında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek terörle mücadeleyi aksatmak demektir, PKK/PYD'ye yeniden cesaret vermek demektir" diye konuştu.

Bahçeli şunları kaydetti:

TÜRKİYE'DE ERKEN SEÇİME İHTİYAÇ YOK

"İki Bayram arası Türkiye'deki siyasi sosyal, ve ekonomik olayların büyük bir analizinin yapılmasında yarar vardır. İki bayram arası derken 4 Haziran 2019 ile şimdiki 15 Ağustos 2019 arasını kast ediyorum. Bu süreçte seçim ve yenilenmeler oldu. Terörle mücadele kesintisiz devam etti."

"Parlamenter sistemi gündeme getirmeden önce na hız kazandıracak, akıllarında erken seçim tartışması gündeme getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek terörle mücadeleyi aksatmak demektir, PKK/PYD'ye yeniden cesaret vermek demektir."

AĞUSTOS AYI ZAFER AYIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında yer alan, "Ağustos'ta zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" sözünün hatırlatılması üzerine ise Bahçeli, "Ağustos ayı zafer ayıdır" diye konuştu.