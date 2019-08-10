Kurban tekbirine ne zaman başlanır? Manevi bir zenginliğimiz olan gelenek ve göreneklerimizin nesillerden nesillere aktarıldığı Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte en çok merak edilen konular arasında 'teşrik tekbiri' yer aldı. Peki, Kurban tekbirine ne zaman başlanır? Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlar, biter? Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Yani Arefe günü (10 Ağustos Cumartesi) okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü (14 Ağustos Çarşamba) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.