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  • Son Güncelleme: 11.08.2019 09:03

tekbiri ne zaman başlar, ? ? ?

? ? tekbiri ne zaman başlar, ? , son günlerde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Kurban Bayramı arefe günü 'ta idrak edilecek. Arefe günü itibarıyla başlayan teşrik tekbirinin ne zaman getireleceği konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, Kurban tekbirine ne zaman başlanır? , biter? Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri, sola selam verdikten hemen sonra ara vermeden, yerinden kalkmadan, mescidden çıkmadan ve dünya kelâmı konuşmadan okunması gerekmektedir. Arefe günü Sabah namazının farzından başlayarak bayramın 4. Günü ikindi namazının farzı da dâhil her (toplam 23) farz namazın ardından bu teşrik tekbirleri birer kez okunur.

Teşrik tekbiri nedir? Kurban tekbirine ne zaman başlanır? Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlar, biter?

Kurban tekbirine ne zaman başlanır? Manevi bir zenginliğimiz olan gelenek ve göreneklerimizin nesillerden nesillere aktarıldığı Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte en çok merak edilen konular arasında 'teşrik tekbiri' yer aldı. Peki, Kurban tekbirine ne zaman başlanır? Kurban Bayramı tekbiri ne zaman başlar, biter? Teşrik tekbiri nedir? Teşrik tekbiri, mükellef olan her Müslüman'ın üzerine vaciptir. Teşrik tekbiri, Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazların akabinde okunur. Yani Arefe günü (10 Ağustos Cumartesi) okunmaya başlanan teşrik tekbiri bayramın 4. günü (14 Ağustos Çarşamba) okunur ve bu şekilde toplam 23 vakit okunmuş olunur.

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