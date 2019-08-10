12-13-14 Ağustos eczaneler noter açık mı 2019? Arife günü kurban bayramı nöbetçi eczane ve noter listesi. Kurban Bayramı'nda talihsiz anların yaşanması nedeniyle hastane ve eczaneler açık mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İşte Arefe günü eczaneler noter açık mı 2019? Noterler Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Noterler ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim, 1 Ocak ve Arefe günlerinde hizmet vermez. Bu arada eczaneler arife günü kapalı olacak ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. İşte arife günü ve kurban bayramı nöbetçi eczane ve noter listesi