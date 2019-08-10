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  • Son Güncelleme: 11.08.2019 12:58

12-13-14 Ağustos eczaneler noter açık mı 2019? Arife günü ve

bu sene 2019 gününe denk geliyor. Bayramın arefesi ise 10 Ağustos 2019 olacak. 9 günlük bayramın yaklaşmasıyla birlikte eczanelerin açık olup olmayacağı ise büyük bir merakla aranıyor. İşte Arefe günü eczaneler açık mı 2019? Sorusunun cevabının detayları haberimizde... Türkiye Noterler Birliği, internet üzerinden nöbet tutacak noterlikleri ilan ediyor. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden nöbetçi noter sorgulamasını yapabilirsiniz. Eczaneler Arife günü kapalı olacak ve sadece ler hizmet verecek. Haberimizin en alt kısmında nöbetçi eczaneleri görebilirsiniz. Bayram boyunca da sadece nöbetçi eczaneler görev yapacak. 12-13-14 Ağustos eczaneler noter açık mı 2019? nöbetçi eczane ve .

Arefe günü eczaneler ve noter açık mı 2019?

12-13-14 Ağustos eczaneler noter açık mı 2019? Arife günü kurban bayramı nöbetçi eczane ve noter listesi. Kurban Bayramı'nda talihsiz anların yaşanması nedeniyle hastane ve eczaneler açık mı sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İşte Arefe günü eczaneler noter açık mı 2019? Noterler Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Noterler ayrıca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ile 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim, 1 Ocak ve Arefe günlerinde hizmet vermez. Bu arada eczaneler arife günü kapalı olacak ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek. İşte arife günü ve kurban bayramı nöbetçi eczane ve noter listesi

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