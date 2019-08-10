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  • 10.08.2019 18:52
  • Son Güncelleme: 10.08.2019 18:52

ne yapılmalı nasıl? (sav) arefe duası!

Bugün , peki hangi dualar okunur, hangi namazlar kılınır? Bugün bolca dua edin, bolca ihlas suresini okuyun ve öğleden sonra namaz kılın. Hz.Muhammed için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" demiştir. Ayrıca bugün içinde İhlas Suresi'nin sürekli okunması gerektiği de vurgulanıyor. Resulullahın (sav) bildirdiğine göre: "Günlerin en faziletlisi arife günüdür. Faziletçe cumaya benzer. O, cuma günü dışında yapılan yetmiş dan faziletlidir. Duaların en faziletlisi de arife günü yapılan duadır. Başka günlere ve Ramazan bayramından önceki güne Arife denmez. İşte (sav) arefe duası! nasıl?

Arefe günü ibadetleri 2 rekatlık tövbe namazı kılınışı nasıl?

Peygamberimiz Hz Muhammed (sav) arefe duası- arife günü ne yapılmalı 2 rekatlık tövbe namazı kılınışı nasıl? Hz. Muhammed'in En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır dediği bu güne özel okunacak dua ve ikindiden sonra kılınacak 2 rekatlık tövbe namazı kılınışı haberimizde. Peygamberimiz (s.a.s) buyurdu ki: Arefe gününe hürmet ediniz! Çünkü Allahü Tealänın kıymet verdiği bir gündür. Arefe gecesi ibadet edenler Cehennem'den azad olur. Arefe günü ibadet edenlerin iki senelik günahları affolur. Biri geçmiş senenin, diğeri gelecek senenin günahıdır. Arefe günü bin ihlas okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur. Hepsini besmele ile okumalıdır.

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