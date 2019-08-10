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  • Son Güncelleme: 11.08.2019 09:18

Kurban Bayramı en güzel cep telefonu mesajları haberimizde

Sizler için en güzel ve içten larının kısa ve en yenilerini bir araya getirdik. İşte Kurban Bayramı'nda sevdiklerinize yollayabileceğiniz güzel sözlerden oluşan bayram mesajları. 2019 yılı Kurban bayramı için içten ve özlü sözlerden oluşan yeni resimli bayram mesajları hazırladık. En güzel bayram mesajları ile dostlarınızın bayramını cep telefonundan atarak kutlayabilirsiniz. Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir.

Kurban Bayramı en güzel cep telefonu mesajları

Kurban Bayramı'nda Allahü Teala'nın; "Mü'minler ancak kardeştirler, o halde kardeşlerinizin arasını düzeltin." emri gereği, dargın olanlarımız varsa aralarını düzeltmeliyiz. "Üç günden fazla dargın durmanın bir müslümana helal olmadığını" aklımızdan çıkarmayalım. Bu mübarek günde küs olduğunuz kişilere de bayram mesajı gönderebilirsiniz. İşte Kurban Bayramı 2019 mesajı Bayram cep telefonu kısa yeni Whatsapp SMS Facebook mesajları sayfamızda

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