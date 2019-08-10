Kurban Bayramı en güzel cep telefonu mesajları haberimizde

Kurban Bayramı'nda Allahü Teala'nın; "Mü'minler ancak kardeştirler, o halde kardeşlerinizin arasını düzeltin." emri gereği, dargın olanlarımız varsa aralarını düzeltmeliyiz. "Üç günden fazla dargın durmanın bir müslümana helal olmadığını" aklımızdan çıkarmayalım. Bu mübarek günde küs olduğunuz kişilere de bayram mesajı gönderebilirsiniz. İşte Kurban Bayramı 2019 mesajı Bayram cep telefonu kısa yeni Whatsapp SMS Facebook mesajları sayfamızda