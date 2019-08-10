Kurban Bayramı namazı güneş doğduktan yaklaşık 45 dakika sonra kılınıyor. 2 rekat olarak kılınan Kurban Bayramı namazı farz değil vaciptir. Bayram namazının kılınmasını takiben kurbanlık kesimine başlanabiliyor. 4 gün süren kurban bayramı için Diyanet İşleri Başkanlığı Giresun için bayram namazı saatlerini belirleyip resmi sitesinden duyurdu. 2019 Diyanet İstanbul Kurban Bayramı namazı vakti...Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı yarın tüm Müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşların merakla araştırdığı konular arasında bayram hakkındaki konular yer alıyor. Kurban kesip ibadetlerini yerine getirecek olan Müslümanlar bayram sabahını bekliyor. Peki İstanbul bayram namazı saat kaçta? İstanbul bayram namazı saati vakti? İşte Diyanet açıklaması