Kurban bayramı yarın idrak edilecek. Binlerce vatandaşlar tatil yerlerine akın etti. Bu bağlamda Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu merakla araştırılan sorular içinde içeriyor. Kurban Bayramı ne vakit, hangi gün idrak edilecek? İşte Kurban Bayramı tatili hakkında son detaylar... Bayram planlarını oluşturmaya başlayan binlerce fert "Kurban Bayramı 9 güne uzatıldı mı?" sorusunu soruyor. Hemen hemen resmi bir açıklama yapılmadı sadece her yıl olduğu gibi bu yıl da hafta sonu ile birleştirilmesi umut ediliyor.. Kurban Bayramı tatili resmi olarak arefe günü yarım gün, 4 gün de bayram tatili ile birlikte 4,5 gündür. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak belirlenmişti. Peki milyonların beklediği Kurban Bayramı tatili son dakika uzadı mı? Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir.