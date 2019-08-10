Kurban Bayramı'nda otoyollar köprüler ücretsiz mi? Bayramda İETT, metrobüs, metro tramway bedava mı, ücretsiz mi? Sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı tatilini fırsata çevirerek gezmek isteyen milyonlarca vatandaş yolların bedava olup olmayacağını merak ediyorlar. Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu bağlamda Kurban Bayramı süresince 11 Ağustos-14 Ağustos arasında tüm toplu ulaşım araçlarında vatandaşlar ücretsiz olarak seyahat edebilecekler.