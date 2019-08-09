Şırnak'ta HDP'li Silopi Belediyesi'nde çalışan 20 işçi, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldı. Bunun üzerine işçiler belediye araçlarının park edildiği Dicle Mahallesi'ndeki garajın giriş ve çıkışını kapattı.

BİZ HAKSIZLIĞA VE ZULME KARŞIYIZ

İşçiler adına gazetecilere açıklama yapan Mustafa Başak, dün itibarıyla 20 çalışanın haksız yere işten atıldığını belirterek, "Hiçbir gerekçe göstermeden işten atarak bizi ve ailelerimizi mağdur ettiler. Tek suçumuz kayyum döneminde işe alınmak mıdır? Hükümetimizden destek bekliyoruz. Biz haksızlığa ve zulme karşıyız. Kararın geri alınması için eylem başlattık. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi.

217 PERSONEL DAHA İŞTEN ÇIKARILACAK

İşten çıkarılan işçilerin arasında şehit yakınlarının olduğu da öğrenilirken, bayram sonrasında da kayyum döneminde işe alınan 217 personelin daha işten çıkarılacağı iddia edildi.