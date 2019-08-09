CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde 31 Mart seçiminden sonra işçilerin maaşlarının ödenmediği öğrenildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar'ın belediyenin aylık 160 milyon lira geliri olmasına rağmen seçimden beri çalışanların maaşlarını ödemediği belirtildi.







ALGI OPERASYONU OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR

Karalar, 35 milyonluk işçi alacağına karşılık 169 milyonluk borçlanma yetkisi talebi, mecliste reddedilince de ''bayram öncesi işçilerin maaşını AK Parti ve MHP ittifakının ret oyuyla veremedik diyerek'' algı oluşturmaya çalıştı.



SEÇİM ÖNCESİ "KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ

Öte yandan seçim öncesi ''kimseyi işten çıkarmayacağız'' diyerek oy toplamaya çalışan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, 666 belediye çalışanın işine haksız ithamlarla son verdi.



