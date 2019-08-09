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  • 09.08.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 18:37

'li Belediyesi'nde işçilerin maaşı ödenmiyor

'li belediyelerde sonrası başlayan skandalların arkası kesilmiyor. Şimdi de Belediyesi'nde işçilerin maaşlarının ödenmediği ortaya çıktı. Ayrıca belediyede 666 belediye çalışanın işine haksız ithamlarla son verildiği de gelen bilgiler arasında. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li , seçim öncesi yaptığı açıklamada kimseyi işten çıkarmayacağının sözünü vermişti.

CHP'li belediyede işçilere maaş yok!

'li Belediyesi'nde 31 Mart inden sonra işçilerin maaşlarının ödenmediği öğrenildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li 'ın belediyenin aylık 160 milyon lira geliri olmasına rağmen seçimden beri çalışanların maaşlarını ödemediği belirtildi.


ALGI OPERASYONU OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR
Karalar, 35 milyonluk işçi alacağına karşılık 169 milyonluk borçlanma yetkisi talebi, mecliste reddedilince de ''bayram öncesi işçilerin maaşını AK Parti ve MHP ittifakının ret oyuyla veremedik diyerek'' algı oluşturmaya çalıştı.

SEÇİM ÖNCESİ "KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIZ" DEMİŞTİ
Öte yandan seçim öncesi ''kimseyi işten çıkarmayacağız'' diyerek oy toplamaya çalışan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, 666 belediye çalışanın işine haksız ithamlarla son verdi.

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