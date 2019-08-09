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  • Son Güncelleme: 09.08.2019 18:44

'ta terör operasyonu! İl Başkanı gözaltına alındı

'ta polis ekiplerince düzenlenen / operasyonunda aralarında İl Başkanı 'nın da yer aldığı 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Muş'ta terör operasyonu! HDP'li isim gözaltına alındı

'ta polis ekiplerince düzenlenen / operasyonunda aralarında İl Başkanı 'nın da yer aldığı 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, HDP İl Başkanı Ferhat Çakı, İl Eş Başkanı Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.

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