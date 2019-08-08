Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.08.2019 18:09
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 18:09

Son dakika: 'cüler 'a kaçarken yakalandı

Edirne'de şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan 'a gitmek isterken gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Edirne'nin Enez ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi 2 kişi, yasa dışı yollardan 'a kaçmak isterken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çataltepe Mahallesi'nde Hudut Birliği askerleri, Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat desteğiyle askeri yasak bölgede 2 kişi tespit etti.

Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan ve FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen İ.H.B. ve R.A. gözaltına alındı.

Şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri