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  • Son Güncelleme: 06.08.2019 21:28

'de operasyonu: 6 gözaltı

15 Temmuz'da işgal girişimine kalkışan 'ye yönelik operasyonlar sürüyor. 'de 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli iki astsubay ile 4 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de FETÖ'cülere operasyon!

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerince ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen, 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 2 astsubay, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI
Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında da haklarında gözaltı kararı çıkarılan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise bazı şüpheli veya tanık ifadelerinde adı geçen infaz koruma memuru şüpheli gözaltına alındı.

Toplam 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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