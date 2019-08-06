Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyelerince ankesörlü telefonlardan arandığı tespit edilen, 9. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 2 astsubay, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında da haklarında gözaltı kararı çıkarılan 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise bazı şüpheli veya tanık ifadelerinde adı geçen infaz koruma memuru şüpheli gözaltına alındı.

Toplam 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.