Muhittin Böcek yönetimindeki CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma ücretlerine zam geldi.

İŞTE YENİ TOPLU ULAŞIM TARİFELERİ

Belediyeden yapılan duyuruya göre, 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, 2,60 lira olan tam bilet 3,20 lira, indirimli bilet 2 lira 70 kuruş, 1,60 lira olan öğrenci bileti ise 1,80 lira , kredi kartı kullanımı 3 lira 20 kuruş, "kullan at" bilet fiyatı ise 3 lira 50 kuruş olarak belirlendi..