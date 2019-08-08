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  • 08.08.2019 19:48
  • Son Güncelleme: 08.08.2019 19:48

'li Antalya Belediyesi'nden toplu taşımaya

yönetimindeki 'li tarafından toplu taşıma ücretlerine yapıldı. Kentte 15 Ağustos'tan itibaren 2,60 lira olan tam bilet 3,20 lira, 1,60 lira olan öğrenci bileti ise 1,80 lira olarak belirlendi.

Antalya'da toplu taşımaya zam

yönetimindeki 'li tarafından toplu taşıma ücretlerine geldi.

İŞTE YENİ TOPLU ULAŞIM TARİFELERİ

Belediyeden yapılan duyuruya göre, 15 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, 2,60 lira olan tam bilet 3,20 lira, indirimli bilet 2 lira 70 kuruş, 1,60 lira olan öğrenci bileti ise 1,80 lira , kredi kartı kullanımı 3 lira 20 kuruş, "kullan at" bilet fiyatı ise 3 lira 50 kuruş olarak belirlendi..

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