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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 17:35

'de operasyonu: 2 kişi tutuklandı

'de düzenlenen operasyonda ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Zanlıların evleri ile bahçelerinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan aramada, 589 kök Hint keneviri bitkisi ve 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Tunceli'de zehir tacirlerine operasyon!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerdeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Jandarmanın da destek verdiği operasyonda, Nazımiye ilçesinde ticareti yaptıkları iddia edilen B.B. (46) ve İ.D. (34) gözaltına alındı.

Bu kişilerin evleri ile bahçelerinde polis ve jandarma ekiplerince yapılan aramada, 589 kök Hint keneviri bitkisi ve 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B. ile İ.D. savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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