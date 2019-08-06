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  • Son Güncelleme: 06.08.2019 08:24

Son dakika: FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

FETÖ'nün kripto yapılanmasına operasyon
Son dakika haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si muvazzaf 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

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