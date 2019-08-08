Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir.
En ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi veren bankaları açıkladık
Bankalar konut ve taşıt kredi faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. Kamu bankalarından sonra özel bankalarda indirime gidiyor. 0.99 konut kredisi kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi gördü. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir.
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