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  • Son Güncelleme: 10.08.2019 12:17

En ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi veren ları açıkladık

lar konut ve taşıt kredi faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. Kamu bankalarından sonra özel bankalarda indirime gidiyor. 0.99 konut kredisi kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi gördü. Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir.

En ucuz konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi veren 11 banka

Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir.

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