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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 16:33

'nda danışma robotları göreve başladı

'de ilk kez 'nda iki robot yolculara danışma hizmeti vermeye başladı. Yolculara yardım etmesi ve yol göstermesi için kurulan, test aşamasındaki yerli üretim danışma robotlarına havalimanı çalışanları ve yolcular yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul Havalimanı'nda yolculara yardım etmesi ve yol göstermesi için kurulan danışma robotları, yolculardan ve çalışanlardan yoğun ilgi gördü.

Dış Hatlar Gidiş Terminali'ne konulan test aşamasındaki yerli iki robot, İngilizce ve Türkçe olarak hizmet veriyor.

Türkiye'de ilk defa kullanılan, havalimanı çalışan ve yolcuların ilgisini çeken robotları deneyenler, memnun kaldıklarını ve bu cihazların yaygınlaşması gerektiğini dile getirdi.

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