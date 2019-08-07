Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 08.08.2019 09:41
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 16:22

düştü! Onlarca dan ları indirim kararı geldi

Merkez sı'nın indiriminin ardından bankalardan ardı ardına faiz oranı açıklamaları vatandaşları sevindirdi. Ev almak isteyen yüz binlerce vatandaşlar ları hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu nedenle arama motorlarında ne kadar oldu sorusuyla ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, , , Vakıfbank, Garanti kredisinde son durum nedir?

Kredi faiz oranları ne kadar oldu?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın faiz oranı kararıyla birlikte kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar "kredi faiz oranları" hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar için haberimizde banka banka güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte banka banka güncel faiz oranları... Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriFaiz düştü! Onlarca bankadan kredi faiz oranları indirim kararı geldi
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri