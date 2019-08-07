Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın faiz oranı kararıyla birlikte kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar "kredi faiz oranları" hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar için haberimizde banka banka güncel kredi faiz oranlarını derledik. İşte banka banka güncel faiz oranları... Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır.