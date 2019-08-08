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  • Son Güncelleme: 08.08.2019 17:26

/ kontrolündeki Ayn el-Arab havadan görüntülendi

’nin Fırat’ın doğusuna operasyon sinyalinin ardından terör örgütü /’da ciddi bir panik havası hakim. Ayn el-Arab’dan yeni görüntüler yayınlandı.

'nin Fırat'ın doğusuna operasyon sinyalinin ardından terör örgütü /'da ciddi bir panik havası hakim. Haber, Ayn el-Arab'dan yeni görüntüleri yayınladı.

Drone ile çekilen görüntülerde, terör örgütünün tüneller ve hendekler kazmaya başladığı görülüyor. Teröristlerin, hendekler de etrafına yapılan beton duvarlarla güçlendirilmeye çalıştığı görüntülere yansıyor.

ABD İLE 'GÜVENLİ BÖLGE' GÖRÜŞMELERİ TAMAMLANDI
Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan yönelik olarak ABD askeri yetkilileriyle 5-7 Ağustos'ta yapılan görüşmeler tamamlandı.

Görüşmelerde, Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandı.

Türk ve ABD askeri yetkililerince güvenli bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konusunda da mutabık kalındı.

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