Konut kredi faiz oranlarının düşmesi piyasayı oldukça hareketlendirdi. Bu bağlamda vatandaşlar ev projelerine adeta akın ettiler. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası faiz oranlarını düşürdü. Bu bankalardan konut kredisi alırken dosya masrafı, konut sigortası gibi bazı ek ödemelerde yapmanız gerekiyor.