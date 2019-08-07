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  • 08.08.2019 09:43
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 16:54

hangi da?

ların konut kredisi oranları düştü ancak kredi dosya masrafları rekor seviyelere çıktı. Kredi çekmek istiyorum diyen kişiler için en düşük kredi masrafı veren banka hangisi araştırdık! Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister.

En uygun konut kredisi dosya masrafı ücretleri hangi bankada?

Konut kredi faiz oranlarının düşmesi piyasayı oldukça hareketlendirdi. Bu bağlamda vatandaşlar ev projelerine adeta akın ettiler. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası faiz oranlarını düşürdü. Bu bankalardan konut kredisi alırken dosya masrafı, konut sigortası gibi bazı ek ödemelerde yapmanız gerekiyor.

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