Winston sigaralarına ne zaman zam geleceği merak konusu oldu. Bazı sigaralara 3 Ağustos tarihinden itibaren geçerli zammın yapılmasının ardından Winston grubuna zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Sosyal medyada vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalara devam ediyor.

Japon Tobacco International grubu içerisinde yer alan Winston sigara fiyatlarına zam gelecek mi? Konu ile ilgili herhangi bir açıklama bulunmuyor. Winston sigaralarına zam gelip gelmeyeceği konusunda bir açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Peki, Winston, Winston Slender, Dark Blue, Deep Blue sigara fiyatı kaç para? İşte 5 Ağustos Winston güncel fiyatlar...