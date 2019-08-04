Vatandaşlar sigaraya gelen 3 lira zamdan sonra hangi sigaralara zam gelmediğini oldukça merak ediyorlar. Tekel tarafından satılan Winston, Parliament, Marlboro ve Winston - Muratti gibi sigara markaları için henüz bir zam açıklaması yapılmadı. Ancak British American Tobacco sigara zam açıklaması sonrası kısa sürede Tekel markasının da yukarıda yer alan sigara markaları için zam açıklaması yapması bekleniyor. Yapılan zam sonrasında en ucuz sigara fiyatı 14 lira, en pahalı sigara fiyatı ise 18 liraya yükseldi. Peki 5 Ağustos sigara zammı sonrası son dakika güncel sigara fiyatları! İşte zam gelmeyen sigara markaları hangileri? Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.