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  • Son Güncelleme: 05.08.2019 10:39

gelen sigaralar! oldu? ?

oldu? gelen sigaralar! ? Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları belli oldu. Bazı sigaralar 3 Ağustos itibarıyla zamlı halini aldı. Sigara zammı haberleri sonrası hangi sigaralara zam geldiği merak konusu oldu. Peki, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara hangisi oldu? Sigara fiyatları ne kadar? İşte Ağustos 2019 ... Tekel tarafından satılan Winston, Parliament, Marlboro ve Winston - MUratti gibi sigara markaları için henüz bir zam açıklaması yapılmadı.

Hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı?

Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? Yeni sigara fiyatları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugünden itibaren geçerli olan zam sonrası hangi sigaralar zam geldiği konusunda araştırmalar başladı. Bu bağlamda en ucuz ve en pahalı sigara markaları da merak edilenler arasında yer aldı. Peki, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara hangisi oldu? Sigara fiyatları ne kadar? İşte Ağustos 2019 zam gelen sigaralar... Sigara fiyatları yaklaşık 3 lira zamlandı. Vatandaş 3 Ağustos 2019 tarihli yeni sigara zam haberleri ile şaşkına dönerken sigara neden zamlandı sorularına yanıt aramaya başladı. Camel, Parliament, Marlboro, Winston, Muratti ve LM sigara fiyatları uzun süredir zam yapılacak mı haberleri ile gündemi meşgul ediyordu.

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HaberlerGüncel HaberleriAğustos 2019 zam gelen sigaralar! En ucuz en pahalı sigara hangisi oldu? Hangi sigaraya ne kadar zam yapıldı?
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