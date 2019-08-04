Hangi sigaraya ne kadar zam geldi? Yeni sigara fiyatları günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Bugünden itibaren geçerli olan zam sonrası hangi sigaralar zam geldiği konusunda araştırmalar başladı. Bu bağlamda en ucuz ve en pahalı sigara markaları da merak edilenler arasında yer aldı. Peki, hangi sigaraya ne kadar zam geldi? En ucuz ve en pahalı sigara hangisi oldu? Sigara fiyatları ne kadar? İşte Ağustos 2019 zam gelen sigaralar... Sigara fiyatları yaklaşık 3 lira zamlandı. Vatandaş 3 Ağustos 2019 tarihli yeni sigara zam haberleri ile şaşkına dönerken sigara neden zamlandı sorularına yanıt aramaya başladı. Camel, Parliament, Marlboro, Winston, Muratti ve LM sigara fiyatları uzun süredir zam yapılacak mı haberleri ile gündemi meşgul ediyordu.