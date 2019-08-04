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  • 04.08.2019 10:42
  • Son Güncelleme: 04.08.2019 10:42

Irak'ın kuzeyinde 'ya bir darbe daha

Son dakika haberine göre tarafından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli şekilde sürdürülen operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyinde 3 teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya bir darbe daha

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine Pençe Harekatı ile koordineli düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.'' denildi.

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