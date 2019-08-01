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  • 01.08.2019 11:11
  • Son Güncelleme: 01.08.2019 11:11

2020-2021 memur maaş yüzde kaç? en düşük 4 bin lira

2020-2021 memur maaş mı için pazarlıklar başlıyor. Milyonlarca memurun gözü de olacak. Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti içinde gerçekleştirilecek 5'inci toplu sözleşme görüşmesinde masaya gelecek teklifler belli oldu. Görüşmelerde 3600 ek gösterge, yardımcı hizmet sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur ekibine alınması şeklinde talepler de gündeme gelecek. Memur-Sen, KESK, Kamu Sen'in en düşük memur zammı için talep ettiği rakamlar netleşti. Peki 2020-2021 yüzde kaç olacak? en düşük 4 bin lira nedir?

Memur zammı 2020-2021 yüzde kaç?

2020-2021 memur maaş zammı son dakika yüzde kaç? Memur maaşı en düşük 4 bin lira 3600 ek gösterge son durum nedir? Memur toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibariyle saat 14.00'da başlayacak. Memur zammında 2020-2021 dönemi için en düşük talep 4 bin liradan başlıyor. Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanı olduğu kamu heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri açılış toplantısı, saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Toplantı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenlenecek. Memurların toplu sözleşme görüşmeleri, son rakamı tek olan yıllarda, iki yıllığına yapılıyor. Ağustos ayının ilk iş gününde başlayan görüşmelerin, uyuşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere ayın son iş günü tamamlanması gerekiyor.

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