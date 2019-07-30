Antalya'nın en küçük ilçesi İbradı'da, CHP'nin adayı Serkan Küçükkuru, 31 Mart yerel seçiminde ikinci kez belediye başkanı seçildi.

Kendisine yerel seçimde DSP'den aday olarak rakip olan belediye çalışanı Mustafa Kozanoğlu'nu 288 kilometre uzaklıktaki Elmalı ilçesine 6 ay geçici süreyle görevlendiren Serkan Küçükkuru, belediye şirketi Elmas'a yaptığı atamalarla dikkati çekti.

YÖNETİCİLERİ GÖREVDEN ALDI, KARDEŞİNİ GÖREVE GETİRDİ

Başkanlıktaki ilk döneminde iki kız kardeşini belediyede işe başlatan Küçükkuru, ikinci döneminin başında, belediyenin tek şirketi Elmas'ın 2 yöneticisini görevden aldı. Serkan Küçükkuru, şirketin müdürlüğüne ise kardeşi Serap Küçükkuru'yu getirdi.

Belediye şirketi, ilçede ekmek fırının yanı sıra restoran ve akaryakıt istasyonu çalıştırıyor.

KILIÇDAROĞLU NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİ

Yerel seçimleri öncesi CHP'nin aldığı belediyelerde hiçbir işçinin işine son vermeyecekleri sözünü veren CHP lideri KEmal Kılıçdaroğlu'nun "Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım" sözleri havda kaldı. Kılıçdaroğlu CHP'nin Afyonkarahisar'da yaptığı iki günlük yerel yönetimler toplantısında belediye başkanlarına "Kimsenin ekmeğiyle oynamamaları, kendisinden bile gelse belediye kadrolarına atamalarında torpil yapmamaları" konusunda uyarılarda bulunmuştu. Gerek seçim kampanyası sürecinde gerekse de seçimlerden sonra belediye başkanlarına yönelik atamalar ve işe alımlarda torpil yapmamaları, işçilerin ekmeğiyle oynamamaları uyarılarında bulunan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine rağmen pek çok CHP'li belediyede işçi kıyımı ve sendika baskısı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun talimatlarına rağmen CHP'li başkanların uyarıları dikkate almamaları üzerine CHP koordinasyon merkezi oluşturdu..