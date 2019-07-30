Diyarbakır-Bingöl kara yolunda Karadeniz Bölgesi'ne mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10'u ağır 25 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Son dakika: Diyarbakır'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!
Son dakika haberine göre, Diyarbakır-Bingöl kara yolunda minibüs devrildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralının olduğu olay yerine ambulanslar sevk edildi.
- CHP'li başkan Lütfü Savaş'tan aile boyu atama!
- Vedat Milor, Burgazada olayı nedir? Dayak mı yedi?
- KKTC'deki Maraş'ın tapusu bizde!
- Bir yanda işçi kıyımı bir yanda... Kadrolar eş-dost ile doldu
- Bayram tatili son dakika 9 gün oldu mu?
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.