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  • Son Güncelleme: 30.07.2019 19:54

: 'da minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!

haberine göre, -Bingöl kara yolunda minibüs devrildi. İlk belirlemelere göre çok sayıda yaralının olduğu olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!

-Bingöl kara yolunda Karadeniz Bölgesi'ne mevsimlik işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 10'u ağır 25 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

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