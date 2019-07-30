CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur, oğlu Efe Uygur'u belediye şirketi olan TORBEL A.Ş.'ye müdür yardımcısı olarak atamış ve Takvim bu skandalı ortaya çıkarmıştı.

Skandalın ortaya çıkmasının ardından büyük tepki gelmiş ve CHP'li Başkan Uygur, "Güvenebileceğim kimse yoktu, geçici bir görevlendirme" diyerek atamayı savunsa da kamuoyundan gelen tepkilerin ardından geri adım atarak, oğlunun görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

TORPİLİ HAKARETLE SAVUNDU

Torbalı Belediye Başkanı Uygur'un müdür yardımcılığına atanan oğlu Efe Uygur ise sosyal medyadan skandal bir mesaj paylaşmış. Torpil olayını hakaret ederek savunmuştu. Uygur, kendisine gelen tepkiler sonrasında kişisel sosyal medya hesabından "Allah'a şükür sizin gibi hırsız da değiliz, sizin gibi köpek de değiliz…" ifadelerine yer vermişti.

HEYKEL SKANDALI

Türkiye'nin gündemine oturan CHP'li Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un ilk vukuatı bu torpil skandalı değil.

Torbalı'da daha önceki dönemlerde de belediye başkanlığı yapan Uygur, 2006 yılında Türkiye'nin gündemine ilçedeki bir heykel tartışmasıyla gelmişti. O dönem gündeme gelen haberlerde "Atatürk Meydanı olarak düzenlenen alanda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılan Atatürk heykelinin yanına kadın ve erkeği sembolize etmek için Belediye Başkanı İsmail Uygur ile eşi Afet Uygur'un heykelinin yapılması şaşkınlık yarattı" ifadeleri yer almıştı.

2006 yılında yayınlanan haberde şu ifadelere yer verilmişti;

"Torbalı'da daha önce belediyenin işlettiği petrol istasyonun yıkılmasıyla açılan alana Atatürk'ün tek başına olduğu heykel dikildi. İlçede yapılan tüm resmi törenler uzun süre burada düzenlendi. İki ay önce anıt buradan kaldırıldı. İlçede, iki ay boyunca Atatürk heykeli yer almadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ise yeniden düzenlenip Atatürk Meydanı adı verilen alana yerleştirilen yeni Atatürk anıtı törenle açıldı. Anıtın kurdelesinin kesilmesinden sonra, üzerindeki bayrağın alınmasıyla ortaya çıkan Atatürk ve iki yanında yer alan kadın ile erkek heykelini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Atatürk'ün elinde 'Nutuk' yazılı eserini tuttuğu bronzdan yapılmış heykelin yanında elinde Türk bayrağı bulunan bir erkek ile diğer tarafında elinde meşale tutan bir kadının, Torbalı Belediye Başkanı İsmali Uygur ile eşi Afet Uygur'a olan ilginç benzerliği dikkat çekerek şaşkınlık yarattı."

CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur ise heykeldeki kişilerin kendisi ve eşi olmadığını ileri sürmüştü.