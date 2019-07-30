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  • Son Güncelleme: 30.07.2019 08:32

’li belediyelerde akraba kıyağı furyası tam gaz! CHP'li başkan kardeşini müdür yaptı

'li belediyelerde skandalın biri bitmeden öteki başlıyor. İşçi kıyımları, akrabaya torpil skandalları ve çift maaş vurgunlarıyla gündeme gelen CHP’li belediyeler kervanına Aydın’ın Efeler Belediyesi de eklendi. Belediye Başkanı , kardeşi ’ı Müdürü olarak atadı. Kardeşe kıyak, belediyenin sitesindeki teşkilat şemasında, başkanın kendi imzasıyla gözler önüne seriliyor

CHP’li başkandan kardeşine kıyak
'li belediyelerde eş-dost-akraba atamalarına ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı.
Aydın'ın Efeler ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı 'da ilk icraat olarak akraba kıyağı yaptı. Başkan Atay kardeşini Müdürü olarak atadı. Belediyenin resmi sitesinde yer alan Teşkilat Şeması'nda belediye başkanının kardeşi , Sağlık İşleri Müdürü olarak görünüyor.

Teşkilat Şeması'nın altında da belediye başkanı Atay'ın imzası yer alıyor. Eralp Atay'ın atama öncesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü Hekimliği yaptığı öğrenildi.




LİYAKATE BAKMIYORLAR
AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı "CHP'li belediyelerin müdürlükler veya danışmanlıklarına yetkinlik, ehliyet, liyakat yerine kardeş, çocuk ve hısımlık ilişkilerine bakarak görevlendirme yapmaları tüm kamuoyunu üzmektedir. Toplumda yaşayan herkese eşit şans verilmeli ve nefsi davranılmadan objektif değerlendirmeler yapılarak yetki ve görevlendirmeler yapılmalıdır" dedi.



KILIÇDAROĞLU NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİ
Yerel seçimleri öncesi CHP'nin aldığı belediyelerde hiçbir işçinin işine son vermeyecekleri sözünü veren CHP lideri KEmal 'nun "Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım" sözleri havda kaldı. Kılıçdaroğlu CHP'nin 'da yaptığı iki günlük yerel yönetimler toplantısında belediye başkanlarına "Kimsenin ekmeğiyle oynamamaları, kendisinden bile gelse belediye kadrolarına atamalarında torpil yapmamaları" konusunda uyarılarda bulunmuştu. Gerek seçim kampanyası sürecinde gerekse de seçimlerden sonra belediye başkanlarına yönelik atamalar ve işe alımlarda torpil yapmamaları, işçilerin ekmeğiyle oynamamaları uyarılarında bulunan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine rağmen pek çok CHP'li belediyede işçi kıyımı ve sendika baskısı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun talimatlarına rağmen CHP'li başkanların uyarıları dikkate almamaları üzerine CHP koordinasyon merkezi oluşturdu.

SABAH

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