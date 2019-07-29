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  • 29.07.2019 12:14
  • Son Güncelleme: 29.07.2019 12:14

'li başkan iş yeri basıp terör estirdi

'li belediye başkanlarının skandalları bitmek bilmiyor. Torbalı'da oğlunu 7.000 lira maaşla işe alan CHP'li başkan 'dan sonra İzmir'de bir CHP'li başkan vakası daha patlak verdi. İzmir'in Kemalpaşa ilçesi Belediye Başkanı 'nın iş ortağı , iş yerine gelerek kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü Karakayalı ve koruması hakkında suç duyurusunda bulundu. İşte CHP'li başkanın terör estirdiği o görüntüler...

'li başkan 'nın iş ortağı , gazetecilere yaptığı açıklamada, Karakayalı ile 2015 yılından bu yana ortak olduklarını ve kendisine hiçbir zaman saygısızlık etmediğini belirtti.

Yaşadığı ekonomik sıkıntı sonucu ödemelerini aksatması nedeniyle Karakayalı ile bir süredir sorun yaşadıklarını, son olarak Karakayalı'nın koruması ile birlikte iş yerine gelerek, kendisine tehdit ve hakarette bulunduğunu, bilgisayarını kırdığını savunan Küçük, olayın iş yerindeki güvenlik kamerasınca da kaydedildiğini aktardı.

Küçük, "Bir belediye başkanının gelip bilgisayarı kırması, dükkanı birbirine katması beni tehdit etmesi, korumasıyla bana hakaret etmesi yaşanacak bir olay değil. Aynı olayı iki sefer daha yaptı, bir şey demedim. Üçüncüde bardak taştı, suç duyurusunda bulundum. Adalet ne gösteriyorsa o olacaktır." dedi.



Kemalpaşa Belediye Başkanı Karakayalı ise yaptığı yazılı açıklamada, Küçük'ün üzerine düşen mali yükümlülüğü yerine getirmediğini, kendisine, ailesine ve temsil ettiği makama hakaret ettiğini ileri sürdü.

Karakayalı, açıklamasında, "Aramızda ufak bir sürtüşme yaşanmıştır. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız için Kemalpaşalı hemşehrilerimizden özür diliyorum. Olayın aydınlığa kavuşması adına gerekli mercilere suç duyurusunda bulunacağız." ifadesini kullandı.
Kemalpaşa'da 2009-2014 döneminde belediye başkanlığı yapan Karakayalı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den aday olarak yeniden seçilmişti.

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